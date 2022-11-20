Аким Атырауской области Серик Шапкенов принял участие в голосовании
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Аким Атырауской области Серик Шапкенов принял участие в голосовании на внеочередных выборах президента Республики Казахстан.
Глава региона проголосовал на избирательном участке №8, расположенном в здании Малой академии искусств им. Н. Тлендиева в Атырау, сообщает пресс-служба акима области.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Серик Шапкенов призвал земляков прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
"Сейчас у всех у нас в руках историческая возможность! Придя на выборы сегодня, мы отдаем долг перед будущим поколением. Судьба всей страны будет зависеть от того, какой фундамент мы заложим сейчас".Серик Шапкенов
В заключении он добавил, что приглашает всех проявить активность и сделать свой выбор.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
По Атырауской области работает 261 избирательный участок. Они будут открыты с 7:00 до 20:00.
По области зарегистрировано 409 949 избирателей.
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