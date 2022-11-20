Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Аким Атырауской области Серик Шапкенов принял участие в голосовании

Аким Атырауской области Серик Шапкенов принял участие в голосовании Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Аким Атырауской области Серик Шапкенов принял участие в голосовании на внеочередных выборах президента Республики Казахстан.

Глава региона проголосовал на избирательном участке №8, расположенном в здании Малой академии искусств им. Н. Тлендиева в Атырау, сообщает пресс-служба акима области. 


Аким Атырауской области Серик Шапкенов принял участие в голосовании

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Серик Шапкенов призвал земляков прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

"Сейчас у всех у нас в руках историческая возможность! Придя на выборы сегодня, мы отдаем долг перед будущим поколением. Судьба всей страны будет зависеть от того, какой фундамент мы заложим сейчас".Серик Шапкенов

В заключении он добавил, что приглашает всех проявить активность и сделать свой выбор.


Аким Атырауской области Серик Шапкенов принял участие в голосовании

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

По Атырауской области работает 261 избирательный участок. Они будут открыты с 7:00 до 20:00.

По области зарегистрировано 409 949 избирателей.

Читайте также

Уральцы 20 ноября могут ездить в общественном транспорте бесплатно

В ЗКО отмечена активность жителей в голосовании на выборах

Марат Султангазиев: Сегодня будут определены важные направления развития Казахстана

Анастасия Московчук
Выборы президента РК-2022 Шапкенов Серик Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
овощи
Обзор цен на продукты: что происходит в регионах страны
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 20 ноября
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 20 ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления