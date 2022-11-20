Солдат военно-морского флота проголосовал в день своего рождения

Матрос Елжан Асанов, выполняющий свой долг перед Родиной на военно-морской базе Актауского гарнизона, в день рождения впервые проголосовал в армии, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Елжан родился 20 ноября 2001 года в селе Маканчи Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Призван в армию 17 октября 2022 года.

В настоящее время принимает участие в сборе молодых солдат в учебном центре Военно-морских сил.



Молодой солдат выполнил свой гражданский долг на избирательном участке в настоящий исторический момент и в первый день рождения в рядах армии.





Фото: пресс-служба Актауского гарнизона



"Для светлого будущего моей страны, как гражданин своей страны, я сделал свой выбор. Я призываю всех граждан Республики Казахстан внести свой вклад в социально-экономическое развитие страны путем голосования", – сказал матрос Елжан Асанов.

Елжану подарили книгу Абая на память о выборах.