Солдат военно-морского флота проголосовал в день своего рождения
Фото: пресс-служба Актауского гарнизона
Матрос Елжан Асанов, выполняющий свой долг перед Родиной на военно-морской базе Актауского гарнизона, в день рождения впервые проголосовал в армии, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.
Елжан родился 20 ноября 2001 года в селе Маканчи Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Призван в армию 17 октября 2022 года.
В настоящее время принимает участие в сборе молодых солдат в учебном центре Военно-морских сил.
Молодой солдат выполнил свой гражданский долг на избирательном участке в настоящий исторический момент и в первый день рождения в рядах армии.
Фото: пресс-служба Актауского гарнизона
"Для светлого будущего моей страны, как гражданин своей страны, я сделал свой выбор. Я призываю всех граждан Республики Казахстан внести свой вклад в социально-экономическое развитие страны путем голосования", – сказал матрос Елжан Асанов.
Елжану подарили книгу Абая на память о выборах.
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