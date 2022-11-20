Мама тройняшек из Туркестанской области: Я сделала выбор в пользу будущего детей

В Келесском районе работа восьми избирательных участков в семь утра открылась исполнением гимна Республики Казахстан. Здесь приступили к своей работе.

На 345-й избирательный участок прибыла жительница населенного пункта Карабура с тремя членами своей семьи. Мать тройняшек, сделавшая свой выбор, сообщила, что проголосовала за будущее своих детей.





Фото: РКС Туркестанской области



На избирательных участках региона сейчас наблюдается большое количество избирателей. В выборах принимают участие местные жители.

В этот день избирательная комиссия вручила подарки сельским гражданам, которые первыми пришли на выборы, а также гражданам, впервые принявшим участие в голосовании.