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В Мангистауской области новоиспеченная келин приняла участие в выборах

В Мангистауской области новоиспеченная келин приняла участие в выборах Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Два радостных события в один день: в Тупкараганском районе Мангистауской области новоиспеченная келин приняла участие в выборах, сообщает Zakon.kz.

Вчера, 19 ноября, в семье Едиловых, проживающих в городе Форт-Шевченко, произошло радостное событие – в их семье на одного человека стало больше, передает Центр общественных коммуникаций.

В доме появилась молодая невестка, которая сегодня вместе с мужем пришла отдать свои голос на избирательном участке №228.

Ырыскали ​​Едилов и Гульбаршин Жубан счастливы, что их свадьба пройдет в день избрания президента страны. Вчера согласно традициям прошел беташар, говорит Ырыскали, известный в районе общественный деятель, активно работающий в сфере развития бокса.


В Мангистауской области новоиспеченная келин приняла участие в выборах

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

"Наша свадьба состоится сегодня вечером. Мы разделим нашу радость с нашими родственниками и друзьями. Сегодня особенный день не только для нас, но и для всей страны. Сегодня мы выбираем президента, которому доверяется будущее нашей страны. Мы счастливы прийти и отдать свой голос как новая ячейка общества", – сказала молодая пара.

Профессия молодой келин – биотехнолог. В этом году она окончила обучение.

Представители старшего поколения, пришедшие на избирательный участок, благословили молодоженов и пожелали им счастливой жизни.

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