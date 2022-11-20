Житель Туркестанской области встретил день рождения на избирательном участке

20 ноября в стране начались президентские выборы. Активное участие в кампании, которая стартовала с 07:00, принимают и жители Созакского района Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

20 ноября житель поселка Таукент Байдос Сахов отмечает свой 63-й день рождения – он достиг пенсионного возраста. В честь этого он получил от участковой избирательной комиссии памятный подарок.



"Сегодня в нашей стране проходит важное политическое событие, и я отмечаю выход на пенсию. Это новый этап в моей жизни, как и в жизни страны – выборы", – говорит Байдос Сахов.

Многодетная мать Акнур Жандилдаева тоже голосует.

"Я сделала свой выбор! Важен голос каждого гражданина", – говорит женщина.





Фото: пресс-служба РКС Туркестанской области



Кроме того, свой голос на избирательном участке №693 отдал 90-летний житель Созакского района Мами Дадабеков. Он благословил молодежь страны.

Отметим, что в Созакском районе 39 избирательных участков и 35 929 избирателей.