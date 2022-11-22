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В Казахстане сократилось количество абортов среди девочек-подростков

сократилось количество абортов среди подростков Фото: pexels
По данным Бюро национальной статистики, в 2018 году количество сделавших аборт подростков до 15 лет составило 27, а в 2021 году этот показатель уменьшился до 15 случаев, сообщает Zakon.kz.


При этом в бюро отмечают, что число абортов среди подростков более старшего возраста от 15 до 18 лет также сокращается, если в 2020 году было зарегистрировано 1122 случая, то в 2021 году – 1094.

Вместе с тем рождаемость среди девушек-подростков с каждым годом тоже уменьшается и в 2021 году зарегистрировано 23,8 случая на 1 тыс. девушек в возрасте от 15 до 19 лет, что по сравнению с 2015 годом на 7,2 случая меньше.

Если смотреть по регионам, то наибольшая рождаемость среди подростков отмечается в Туркестанской (36,3), Мангистауской (36,2) и Жамбылской (34,3) областях.

Меньше всего рождаемость среди подростков замечена в городах Алматы (11,5) и Астане (12,8). 

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