44 иностранных СМИ из 37 стран мира посетили штаб Токаева

Республиканский общественный штаб Касым-Жомарта Токаева посетили представители зарубежных средств массовой информации и международные наблюдатели.

Так, штаб посетили журналисты 44 иностранных СМИ из 37 стран мира. В их числе – журналисты из США, Канады, Великобритании, России, Турции, Бельгии, Испании, Австрии, Италии, Швейцарии, Кореи, Индии и др.

Фото: пресс-служба Народной коалиции

Исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов ознакомил их с деятельностью центров агитации и аналитики, общественной приемной кандидата, медиа-штаба, центра координации работы доверенных лиц, штаба наблюдателей и молодежного сектора.

Фото: пресс-служба Народной коалиции

"Это функциональный, высокотехнологичный центр, позволивший нам оперативно принимать те или иные решения в период избирательной кампании. В течение месяца, практически круглосуточно, здесь совместно работали представители организаций, вошедших в Народную коалицию в поддержку Касым-Жомарта Токаева. Работа штаба была организована в строгом соответствии с принципами прозрачности, открытости и соблюдением законодательных норм", - отметил Асхат Оралов.

Фото: пресс-служба Народной коалиции

По итогам встречи для представителей иностранных СМИ был проведен брифинг, в ходе которого Исполнительный секретарь Amanat ответил на все интересующие журналистов вопросы.

Также с деятельностью штаба в электоральный период ознакомились международные наблюдатели от Парламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации Исламского Сотрудничества, Соединенных Штатов Америки и др.

Фото: пресс-служба Народной коалиции

Стоит отметить, что за период агитации сторонники Касым-Жомарта Токаева посетили 42 города и более 5000 сельских населенных пунктов. Проведено 24 тысячи агитационных мероприятий с охватом 3 млн. избирателей.

В ходе встреч собрано более 40 тысяч предложений и пожеланий граждан.