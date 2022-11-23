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В Турции произошло землетрясение, пострадали не меньше 22 человек

землетрясение в Турции Фото: pixabay
В город Дюздже направили бригады скорой помощи, сообщает prosud.kz.

По меньшей мере 22 человека пострадали в результате землетрясения на северо-западе Турции. Об этом 23 ноября сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

"У нас 22 пострадавших в Дюздже, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты".Фахреттин Коджа

Он добавил, что в город направили бригады скорой помощи. 

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло 23 ноября на северо-западе Турции. Эпицентр находился в районе уезда Гольяка провинции Дюздже. Очаг залегал на глубине около 7 км.

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