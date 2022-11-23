В Иерусалиме произошел теракт, по меньшей мере 18 человек пострадали

По сообщению очевидцев, взрывное устройство находилось в сумке близ автобусов, сообщает Zakon.kz.

Два взрыва прогремели на въезде в Иерусалим утром 23 ноября рядом с Центральной автобусной станцией в районе Рамот. В результате взрывов по меньшей мере 18 человек получили ранения. Двое раненых в тяжелом состоянии, сообщает Jerusalem Post.

По данным израильской полиции, взрывное устройство находилось в сумке рядом с автобусом. Свидетели сообщили, что незадолго до взрыва они заметили сумку, прислоненную к стене.

Транспорт был изрешечен пробоинами, что свидетельствует о разлете шрапнели. Еще один взрыв прогремел несколько минут спустя недалеко от перекрестка Рамон на севере Иерусалима.

В последние месяцы Израиль переживает волну терроризма, хотя до сих пор нападения в основном происходили на Западном берегу и, по данным издания, совершались палестинцами с использованием либо штурмовых винтовок, либо ножей.

На прошлой неделе троих израильтян убили в поножовщине на въезде в поселение Ариэль на Западном берегу.

