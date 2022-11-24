Состояние водохранилищ в Туркестанской области осмотрели с вертолета

В целях профилактики паводков на территории Туркестанской области аким Дархан Сатыбалды, его первый заместитель Арман Жетписбай и начальник ДЧС полковник Нургали Жунусов провели аэровизуальный обзор на вертолете.

Они осмотрели состояние водохранилищ и горных снежных запасов, ледниковых озер, расположенных в Сауранском, Толебийском, Тюлькубасском районах.





Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области



В сообщении сказано, что специалистами изучено состояние водоемов. По результатам проверки установлено, что угроз от водохранилищ области нет.





Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области



Глава региона отметил, что, несмотря на то, что источники воды находятся в стабильном состоянии, работа по обеспечению безопасности не должна прекращаться, и дал соответствующие поручения ответственным лицам.