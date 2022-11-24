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Состояние водохранилищ в Туркестанской области осмотрели с вертолета

Состояние водохранилищ в Туркестанской области осмотрели с вертолета Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В целях профилактики паводков на территории Туркестанской области аким Дархан Сатыбалды, его первый заместитель Арман Жетписбай и начальник ДЧС полковник Нургали Жунусов провели аэровизуальный обзор на вертолете.

Они осмотрели состояние водохранилищ и горных снежных запасов, ледниковых озер, расположенных в Сауранском, Толебийском, Тюлькубасском районах.


Состояние водохранилищ в Туркестанской области осмотрели с вертолета

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В сообщении сказано, что специалистами изучено состояние водоемов. По результатам проверки установлено, что угроз от водохранилищ области нет.


Состояние водохранилищ в Туркестанской области осмотрели с вертолета

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Глава региона отметил, что, несмотря на то, что источники воды находятся в стабильном состоянии, работа по обеспечению безопасности не должна прекращаться, и дал соответствующие поручения ответственным лицам.

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