В Жамбылской области из-за аварии застряли 10 поездов

Для устранения последствий происшествия направили ремонтную бригаду станции Шу. В 13:38 движение поездов восстановили, сообщает Zakon.kz.

27 ноября в 9:07 на перегоне Кияхты – Хантау участка Шыганак – Шу Жамбылской области в пути следования остановились пассажирские поезда из-за отсутствия напряжения в контактной сети, сообщили в пресс-службе КТЖ.



Ранее на этом участке сильный ветер (до 20 м/с) сорвал порожний контейнер в грузовом поезде. При падении контейнер повредил опору контактной сети. Погибших и пострадавших нет.

Происшествие привело к задержке пяти пассажирских и пяти грузовых поездов. Пассажиров задержанных поездов проинформировали об инциденте.