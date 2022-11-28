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Молодые казахстанские боксеры завоевали семь медалей на ЧМ-2022 в Испании

Бокс ЧМ Победитель Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В испанском городе Ла-Нусия финишировал молодежный чемпионат мира-2022 по боксу, с участием представителей Казахстана. Из них семь наших боксеров едут домой с наградами различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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Корзина казахстанских боксеров пополнена двумя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Элина Базарова (54 кг) и Бакыт Сейдеш (66 кг), бронзовыми призерами стали Гульназ Бурибаева (48 кг), Асем Танатар (63 кг) и Асель Токтасын (+81 кг).

У казахстанских боксеров-парней две медали, дошли до финала на мировом первенстве Нурбек Мурсал (67 кг) и Даулет Тулемисов (75 кг), где не сумели победить своих соперников, и довольствовались "серебром".

Этими семью медалями казахстанцы заняли третье общекомандное место на ЧМ-2022, пропустив вперед команды Узбекистана (5 золотых наград) и Индии (3). 

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