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Курс доллара продолжил рост на торгах 28 ноября

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 467,99 тенге, поднявшись на 2,57 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 64,84 тенге.

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 483,58 тенге, рубля – в 7,69.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 466-469 тенге, евро – по 483-490,5 тенге, российские рубли – по 7,28-7,43 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 28 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 2,77% и составила 81,31 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь упала на 3,03%, до 73,97 доллара за баррель.

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