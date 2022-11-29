В Кыргызстане хотят построить солнечную электростанцию

Кыргызстан нацелен на развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Солнечная электростанция будет вырабатывать 100 МВт, сообщает Zakon.kz.

Международная финансовая корпорация (IFC) поможет Кыргызстану построить солнечную электростанцию мощностью 100 мегаватт, сообщает Kaktus.media.

На встрече замминистра экономики КР Канат Абдрахманов и старший региональный менеджер IFC по Центральной Азии Кассандра Колберт обсуждали реализацию проектов.

По словам Абдрахманова, этот пилотный проект по ГЧП позволит повысить надежность электроснабжения и стимулировать продвижение частных инвестиций.

Замминистра также отметил совместную работу IFC и Кыргызстана по разработке электронного реестра разрешительных документов.

Он добавил, что благодаря проекту граждане смогут быстро и без бюрократии получать полную информацию о разрешительных документах.