В Кыргызстане хотят построить солнечную электростанцию
Международная финансовая корпорация (IFC) поможет Кыргызстану построить солнечную электростанцию мощностью 100 мегаватт, сообщает Kaktus.media.
На встрече замминистра экономики КР Канат Абдрахманов и старший региональный менеджер IFC по Центральной Азии Кассандра Колберт обсуждали реализацию проектов.
По словам Абдрахманова, этот пилотный проект по ГЧП позволит повысить надежность электроснабжения и стимулировать продвижение частных инвестиций.
Замминистра также отметил совместную работу IFC и Кыргызстана по разработке электронного реестра разрешительных документов.
Он добавил, что благодаря проекту граждане смогут быстро и без бюрократии получать полную информацию о разрешительных документах.