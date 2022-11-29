Доллар еще подорожал на торгах 29 ноября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 468,43 тенге, поднявшись еще на 0,42 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 65,27 тенге (+0,42).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 488,82 тенге, рубля – в 7,7.







В обменных пунктах доллары покупают/продают по 467,5-471 тенге, евро – по 484-490,5 тенге, российские рубли – по 7,25-7,45 тенге.





Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 29 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на сорт Brent выросла на 2,37% и составила 85,16 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь повысилась на 1,98%, до 78,87 доллара за баррель.

