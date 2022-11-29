Три известных казахстанских спортсмена выступят на вечере бокса в Алматы

11 декабря казахстанских болельщиков ждет большой вечер бокса в Алматы. На алматинский ринг выйдут запомнившиеся своими победами у фанатов – Жанкош Тураров, Садриддин Ахмедов и Арман Ашимов, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!



В главном бою вечера казахстанский боксер-профессионал первого полусреднего веса Жанкош Тураров (25-0, 18 КО) сразится с испанцем Энрике Луисом за титул чемпиона IBO Intercontinental.



Еще один непобежденный казахстанский боксер в лице Садриддина Ахмедова возвращается на ринг, чтобы провести свой следующий поединок. Его соперник станет известен чуть позднее.









Если Жанкош Тураров и Садриддин Ахмедов уже давно себя зарекомендовали, то представитель ММА Арман Ашимов дебютирует на профи-ринге.

