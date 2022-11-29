В Павлодаре мужчина пострадал в результате столкновения 5 авто
Фото: instagram/pavlodar.0nline
29 ноября в городе Павлодаре в 15:27 по улице Ак. Сатпаева произошло столкновение пяти автомобилей. Пострадал один из водителей, сообщает Zakon.kz.
Сначала столкнулись автомашины марки Toyota Camry и Kia Rio, последняя столкнулась с машиной марки ГАЗ-53. От удара ГАЗ-53 столкнулся с Toyota Ipsum и маршрутным автобусом №18.
В результате ДТП водитель машины Toyota Ipsum обратился за медицинской помощью.
"По данному факту проводится проверка. Назначены экспертизы", – рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.
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