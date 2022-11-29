В Павлодаре мужчина пострадал в результате столкновения 5 авто

Фото: instagram/pavlodar.0nline

29 ноября в городе Павлодаре в 15:27 по улице Ак. Сатпаева произошло столкновение пяти автомобилей. Пострадал один из водителей, сообщает Zakon.kz.

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