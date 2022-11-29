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В Павлодаре мужчина пострадал в результате столкновения 5 авто

авария Фото: instagram/pavlodar.0nline
29 ноября в городе Павлодаре в 15:27 по улице Ак. Сатпаева произошло столкновение пяти автомобилей. Пострадал один из водителей, сообщает Zakon.kz.

Сначала столкнулись автомашины марки Toyota Camry и Kia Rio, последняя столкнулась с машиной марки ГАЗ-53. От удара ГАЗ-53 столкнулся с Toyota Ipsum и маршрутным автобусом №18.

В результате ДТП водитель машины Toyota Ipsum обратился за медицинской помощью.  


"По данному факту проводится проверка. Назначены экспертизы", – рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

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