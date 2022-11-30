Ким Кардашьян подала на алименты, Канье Уэст будет платить 200 тысяч долларов

Американский певец Канье Уэст и телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян достигли соглашения о разводе, сообщает Zakon.kz.

Ким Кардашьян и Канье Уэст пришли к соглашению о разводе, сообщил CNN источник, знакомый с ходом переговоров.



Согласно соглашению, Кардашьян будет получать 200 тыс. долларов в месяц в качестве алиментов от Уэста. Певец разделит совместную опеку над их четырьмя детьми.

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в феврале 2021 года, сославшись на непримиримые разногласия. Пара поженилась в Италии в 2014 году.

В сентябре Уэст, который во второй половине этого года потерял несколько деловых партнерств после ряда антисемитских комментариев, публично извинился перед Кардашьян в интервью "Good Morning America" за стресс, который он ей причинил.