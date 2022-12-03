В Алматинской области водитель и пассажир "Жигули" погибли при столкновении с грузовиком
Фото: Instagram/almaty_kris_p
1 декабря водитель автомобиля марки ВАЗ в поселке Жетыген Алматинской области, не справившись с управлением, допустил лобовое столкновение с грузовиком КАМАЗ. Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте, сообщает Zakon.kz.
"1 декабря, около 18:00, 26-летний водитель автомашины марки ВАЗ в поселке Жетыген, не справившись с рулевым управлением, допустил лобовое столкновение с грузовиком КАМАЗ. В результате аварии водитель и пассажир автомашины ВАЗ от полученных травм скончались на месте".ДП Алматинской области
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 345 ч. 4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".
Проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.
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