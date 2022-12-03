В Алматинской области водитель и пассажир "Жигули" погибли при столкновении с грузовиком

Фото: Instagram/almaty_kris_p

1 декабря водитель автомобиля марки ВАЗ в поселке Жетыген Алматинской области, не справившись с управлением, допустил лобовое столкновение с грузовиком КАМАЗ. Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте, сообщает Zakon.kz.

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