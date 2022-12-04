Как помочь ребенку с дискалькулией, рассказал эксперт

Научный сотрудник Московского физико-технического института Никита Отставнов назвал признаки, по которым можно определить дискалькулию у детей, и посоветовал, как корректировать ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" специалист рассказал, что неспособность к изучению арифметики у школьников часто связана с тем, что дети воспринимают цифры как абстрактные понятия, не связанные с точным количеством предметов.

При этом Отставнов уточнил, что дискалькулия – не заболевание, а особенность, связанная с изменениями в задней теменной доле мозга, которая отвечает за пространственное мышление, восприятие чисел.

"У детей с этой особенностью нередко наблюдаются проблемы с ориентированием в пространстве, считыванием времени и дат, сложности в запоминании номеров телефонов и других числовых рядов, бывают проблемы и в эмоциональной сфере", – подчеркнул Отставнов.

По его словам, дети с такой особенностью не могут примерно оценить число предметов без точного подсчета, сопоставить числа (какое из них больше, а какое – меньше), сопоставить цифру и количество предметов, которое она обозначает. Они трудно складывают или вычитают столбиком, долго считают, делают это на пальцах, не могут расположить числа на числовой прямой.

Корректировать ситуацию ученый советует регулярными занятиями математикой, игрой в лото, домино, бинго. Кроме того, можно использовать арифметические весы, нумикон, лего (сколько деталей сложить, чтобы получилась высокая башня?), тетрис. Еще один способ победить дискалькулию – изучать математику через литературные произведения: например, читать "Может, нуль не виноват" Ирины Токмаковой или "Заниматику" Георгия Юдина.

"Включайте в досуг игры, которые помогают ориентироваться в пространстве: например, нарисовать карту и пуститься на поиски клада, делая 5 шагов влево, 3 вправо", – порекомендовал ученый.

Еще один способ тренировать математические способности, который посоветовал Отставнов, – решать задачи с цветными карандашами: раскрашивать условия разными цветами: слова "больше" или "меньше" – одним, числа – другим, знаки – третьим.