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Найдена окаменелость, способная изменить теории о происхождении ящериц и змей

раскопки Фото: pixabay
Ученые Бристольской школы наук о Земле обнаружили в Музее естественной истории в Лондоне окаменелость, показавшую, что современные ящерицы возникли по меньшей мере 35 млн лет назад, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, опубликованному в Science Advances, образец, названный "Клевозавр и еще одна рептилия" пролежал в шкафу музейной коллекции с 1950-х. Тогда еще не существовало технологии, позволявшей установить, что окаменелость образована ящерицей современного типа.

Отмечается, что ученые воссоздали окаменелость прародительницы ящериц в трех измерениях через рентген. Это позволило рассмотреть скелет умершего миллионы лет назад существа. Он принадлежал достаточно распространенной ископаемой рептилии, близкой родственнице новозеландской гаттерии.

Новому виду ящериц дали название Cryptovaranoides microlanius, что означает "маленький мясник" — в честь челюстей, заполненных острыми режущими зубами. По мнению экспертов, находка изменит все теории происхождения ящериц и змей и оценки скорости их эволюции.

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