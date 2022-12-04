В ЮАР 9 человек утонули во время обряда крещения
Фото: pixabay
Служба спасения города Йоханнесбург сообщила о том, что во время обряда крещения в реке Юкскей погибли 9 человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал EWN Reporter, ритуал проходил вечером 3 декабря на окраине города. Уточняется, что группу людей унесло сильным потоком воды.
Согласно данным издания, изначально спасатели заявляли о двух погибших и 15 пропавших без вести, но после были обнаружены еще 7 тел.
Поиски пропавших без вести продолжаются.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ