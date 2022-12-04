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В ЮАР 9 человек утонули во время обряда крещения

вода Фото: pixabay
Служба спасения города Йоханнесбург сообщила о том, что во время обряда крещения в реке Юкскей погибли 9 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал EWN Reporter, ритуал проходил вечером 3 декабря на окраине города. Уточняется, что группу людей унесло сильным потоком воды.

Согласно данным издания, изначально спасатели заявляли о двух погибших и 15 пропавших без вести, но после были обнаружены еще 7 тел.

Поиски пропавших без вести продолжаются.

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Елена Беляева
ЮАР
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