В ЮАР 9 человек утонули во время обряда крещения

Фото: pixabay

Служба спасения города Йоханнесбург сообщила о том, что во время обряда крещения в реке Юкскей погибли 9 человек, сообщает Zakon.kz.

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