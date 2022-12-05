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В ДП прокомментировали информацию о смерти экибастузца в квартире из-за холода

авто Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области заявила, что в Экибастузе действительно погиб пожилой мужчина. Но не от холода в квартире, как об этом распространяют информацию в мессенджерах, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, при жизни пенсионер страдал из-за повышенного кровяного давления.

Как рассказали Pavlodarnews.kz на станции скорой медицинской помощи, в 17:32 им сообщили, что в одной из квартир Экибастуза мужчина потерял сознание.

"Доезд – восемь минут. На месте врачи констатировали смерть 70-летнего мужчины. Признаков обморожения не было", – добавили в пресс-службе станции.

В 17:50 в квартиру вызвали полицейских. В момент смерти рядом с пенсионером находилась супруга. Полицейские уточнили, что на теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти.

Экибастузцев призвали доверять только официальным источникам и предупредили об ответственности за распространение ложной информации.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. 

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.


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4 декабря состоялся телефонный разговор первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, находящегося в Экибастузе, и главы правительства Алихана Смаилова. Премьер и его заместитель обсудили ход ликвидации последствий аварии на городских теплосетях. По словам Скляра, ни одна крупная задействованная организация не уйдет из этих домов, пока полностью не закончит работу. Всего в настоящее время привлечены 484 человека.

Позже исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук заявил о том, что тепло было подано во все подвалы домов города Экибастуза.

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Людмила Мельник
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