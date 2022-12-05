В ДП прокомментировали информацию о смерти экибастузца в квартире из-за холода
По данным правоохранителей, при жизни пенсионер страдал из-за повышенного кровяного давления.
Как рассказали Pavlodarnews.kz на станции скорой медицинской помощи, в 17:32 им сообщили, что в одной из квартир Экибастуза мужчина потерял сознание.
"Доезд – восемь минут. На месте врачи констатировали смерть 70-летнего мужчины. Признаков обморожения не было", – добавили в пресс-службе станции.
В 17:50 в квартиру вызвали полицейских. В момент смерти рядом с пенсионером находилась супруга. Полицейские уточнили, что на теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти.
Экибастузцев призвали доверять только официальным источникам и предупредили об ответственности за распространение ложной информации.
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.
В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
4 декабря состоялся телефонный разговор первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, находящегося в Экибастузе, и главы правительства Алихана Смаилова. Премьер и его заместитель обсудили ход ликвидации последствий аварии на городских теплосетях. По словам Скляра, ни одна крупная задействованная организация не уйдет из этих домов, пока полностью не закончит работу. Всего в настоящее время привлечены 484 человека.
Позже исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук заявил о том, что тепло было подано во все подвалы домов города Экибастуза.