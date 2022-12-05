Опасны ли грибки в раковинах общественных туалетов, ответили ученые

Ученые проверили более 250 раковин общественных туалетов на грибки, включая черную плесень, и поделились результатами своего исследования, сообщает Zakon.kz.

Выводы опубликованы в журнале Environmental DNA.

Вне зависимости от того, мужской это туалет или женский, грибковые сообщества в стоках оказались похожи. Они стойки к высоким температурам, высокой кислотности среды и низкому содержанию питательных веществ. Некоторые грибки даже способны получать питательные вещества из моющих средств, которые богаты углеродом.

Авторы отметили, что грибки явной опасности для здоровья людей не представляют, если у них не ослаблен иммунитет. В ином случае, риски есть. Поэтому, к примеру, следует проявлять осторожность постояльцам больниц, посещающих там общественный туалет.

1 декабря сообщалось о том, что ученые установили причину, почему дети учатся лучше взрослых.



