Опасны ли грибки в раковинах общественных туалетов, ответили ученые
Выводы опубликованы в журнале Environmental DNA.
Вне зависимости от того, мужской это туалет или женский, грибковые сообщества в стоках оказались похожи. Они стойки к высоким температурам, высокой кислотности среды и низкому содержанию питательных веществ. Некоторые грибки даже способны получать питательные вещества из моющих средств, которые богаты углеродом.
Авторы отметили, что грибки явной опасности для здоровья людей не представляют, если у них не ослаблен иммунитет. В ином случае, риски есть. Поэтому, к примеру, следует проявлять осторожность постояльцам больниц, посещающих там общественный туалет.
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