Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

Фото: pixnio

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На большую часть страны будет оказывать влияние обширный антициклон, в связи с чем синоптики прогнозируют погоду без осадков. "Лишь на юге, юго-востоке, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, гололед, на юге – усиление ветра, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке страны – туман". РГП "Казгидромет" В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -28...-30°С, днем -18...-20°С. В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -3...-5°С. В Шымкенте – переменная облачность, днем снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°С, днем -1...-3°С. Читайте также Моя семья никуда не выезжала – аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ Счета не будут выставляться оставшимся без тепла жителям Экибастуза Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Еще один ЖК подключили к теплу

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