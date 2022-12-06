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Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На большую часть страны будет оказывать влияние обширный антициклон, в связи с чем синоптики прогнозируют погоду без осадков.

"Лишь на юге, юго-востоке, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, гололед, на юге – усиление ветра, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке страны – туман". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -28...-30°С, днем -18...-20°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -3...-5°С.

В Шымкенте – переменная облачность, днем снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°С, днем -1...-3°С.

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Анастасия Стативкина
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