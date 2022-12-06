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Доллар существенно подорожал на торгах 6 декабря

торги на бирже Фото: freepik
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,33 тенге, поднявшись сразу на 3,07 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 67,74 тенге (+0,16).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 495,07 тенге, рубля – в 7,56 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-479 тенге, евро – по 458-466 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 6 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,25% и составила 82,89 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,13%, до 77,03 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
Казахстан
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