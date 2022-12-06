Казахстанский груз застрял в пробке из танкеров у берегов Турции – СМИ

Около 20 перевозчиков уже несколько дней ждут прохождения через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы. Иностранные СМИ утверждают, что все танкеры, кроме одного, имеют на борту груз из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, всего у берегов Турции застряли в пробке танкеры с 18 млн баррелей нефти.

Известно, что российские нефтяные танкеры застряли в пробке в Босфоре после введения в работу "потолка" цен на российскую нефть – Турция требует предоставить новые данные о страховании груза.

Уточнялось, что перед проливом со стороны Черного моря стоят суда "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero и Roschem 2.

В соответствии с санкциями Евросоюза, которые вступили в силу 5 декабря, танкерам, загружающим российскую нефть, запрещено получать доступ к западной морской страховке, если только нефть не продается по предельной цене в 60 долларов за баррель.