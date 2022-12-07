Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 8 декабря

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть страны по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков.

"Лишь на севере, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, в горных районах юго-востока – сильный снег, на юге, юго-востоке – усиление ветра, на юге – гололед, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке страны – туман. РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -28...-30°С, днем -18...-20°С.

В Алматы – переменная облачность, во второй половине дня – снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -3...-5°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°С, днем -1...-3°С.