Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Уимблдон" планирует вернуть теннисистов из России и Беларуси после штрафа

Теннис Санкции АТП Фото: Instagram/wimbledon
Организаторы Открытого чемпионата Англии по теннису на будущий год планируют допустить представителей России и Беларуси на свой турнир, после того как получили штраф в размере двух миллионов долларов, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Денежное наказание от ATP последовало за недопуск на "Уимблдон" в этом сезоне россиян и белорусов. Летом этого года такой же штраф Ассоциация тенниса Англии получила от WTA. Плюс британцы лишились возможности разыгрывать рейтинговые очки на своем турнире.


"Это денежное наказание должно повлиять на способность английской стороны развивать теннис и принимать турниры. Планировали провести ряд "Челленджеров", чтобы создать возможности для игроков с более низким рейтингом, а теперь не сможем сделать этого с учетом возможности новых штрафов. Мы тщательно обдумаем наш ответ и подождем результатов апелляции на решение и санкции WTA".Заявление АТP


Как информирует британская газета The Telegraph, британцы не хотят ссориться со всем остальным теннисным миром и планируют допуск теннисистов России и Беларуси, которые могут выступить на всех турнирах под нейтральным флагом.

Кроме того, организаторы английского первенства опасаются других санкций со стороны ATP и WTA.

Читайте также

Sports & Media deTalks: SMM как ресурс спортивных медиа

Сборная Казахстана удачно стартовала на ЧМ-2022 по футзалу среди глухонемых

Защита сборной Марокко признана самой лучшей на ЧМ-2022

Куандык Шынасилов
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
Асламбек Мергалиев
Новым председателем Верховного суда назначен Асламбек Мергалиев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления