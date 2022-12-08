"Уимблдон" планирует вернуть теннисистов из России и Беларуси после штрафа

Организаторы Открытого чемпионата Англии по теннису на будущий год планируют допустить представителей России и Беларуси на свой турнир, после того как получили штраф в размере двух миллионов долларов, сообщает Zakon.kz.

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Денежное наказание от ATP последовало за недопуск на "Уимблдон" в этом сезоне россиян и белорусов. Летом этого года такой же штраф Ассоциация тенниса Англии получила от WTA. Плюс британцы лишились возможности разыгрывать рейтинговые очки на своем турнире.





"Это денежное наказание должно повлиять на способность английской стороны развивать теннис и принимать турниры. Планировали провести ряд "Челленджеров", чтобы создать возможности для игроков с более низким рейтингом, а теперь не сможем сделать этого с учетом возможности новых штрафов. Мы тщательно обдумаем наш ответ и подождем результатов апелляции на решение и санкции WTA". Заявление АТP





Как информирует британская газета The Telegraph, британцы не хотят ссориться со всем остальным теннисным миром и планируют допуск теннисистов России и Беларуси, которые могут выступить на всех турнирах под нейтральным флагом.

Кроме того, организаторы английского первенства опасаются других санкций со стороны ATP и WTA.