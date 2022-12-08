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Законодательство РК

В Алматы военным планируют передать под приватизацию 160 квартир

вручение квартир Фото: пресс-служба Минобороны РК
Министерство обороны продолжает решать жилищные вопросы военнослужащих, уволенных в запас и проживающих в закрытых военных городках. В частности, была проведена перепланировка общежитий, что позволило запланировать передачу военным под приватизацию 160 квартир, сообщает Zakon.kz.

В районной эксплуатационной части Алматинского регионального гарнизона состоялась очередная встреча представителей Главного управления военной инфраструктуры Вооруженных сил с бывшими военнослужащими по вопросам обеспечения жильем.

"Благодаря инициированным оборонным ведомством изменениям в законодательстве, вступившим в силу с 1 января 2018 года, бывшие военнослужащие с выслугой свыше 10 лет, но менее 20 лет, могут обменять служебную жилплощадь в закрытых военных городках на квартиру с правом ее приватизации по остаточной стоимости", – рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

В ходе встречи даны разъяснения и сведения о возможности обменять жилье в закрытых военных городках на квартиры, подлежащие приватизации.


"С учетом возросшего спроса на жилье в Алматы Главное управление военной инфраструктуры изменило статус двух общежитий квартирного типа. После проведения соответствующих перепланировочных и ремонтных работ к заселению готовы 16 однокомнатных и 15 двухкомнатных квартир. Всего из этих домов планируется передать под приватизацию 160 квартир", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что работа в этом направлении ведется во всех регионах страны. Сейчас к обмену предлагаются квартиры в Алматы, Актау, Актобе, Жезказгане, Таразе и Абае. Подробная информация об обменном фонде опубликована на сайте Министерства обороны.

Как сообщается, правом обмена уже воспользовались 463 из 700 граждан, уволенных с воинской службы и проживающих в закрытых военных городках. Принимаемые меры позволяют этой категории бывших военнослужащих получить и оформить жилье в собственность, а Вооруженным силам – высвободить служебный жилищный фонд для проходящих воинскую службу.

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Елена Беляева
Алматы
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