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Законодательство РК

В здании суда в Усть-Каменогорске опасных предметов не найдено

полиция Фото: Zakon.kz
Пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области сообщила о том, что в ходе проверки в здании суда по сообщению о "заложенной бомбе" каких-либо опасных предметов не обнаружено, сообщает Zakon.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Полицейские предупреждают, что за такие правонарушения предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что здание городского суда "заминировали" в Усть-Каменогорске.

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