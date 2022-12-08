В здании суда в Усть-Каменогорске опасных предметов не найдено

Фото: Zakon.kz

Пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области сообщила о том, что в ходе проверки в здании суда по сообщению о "заложенной бомбе" каких-либо опасных предметов не обнаружено, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: