Владельцы небольших аптек боятся потерять бизнес из-за введения евростандарта

Владельцы небольших аптек и киосков по продаже медикаментов заявляют о том, что они могут закрыться из-за того, что с 2023 года в стране вводится евростандарт, которому физически не соответствует большая часть аптек Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По задумке Минздрава, евростандарт, который также называют GPP или "международный стандарт надлежащей аптечной практики", должен сделать аптечный сервис лучше и безопаснее. Но владельцы мелких аптек уверены, что из-за нововведения не смогут получить лицензию на продолжение работы и будут вынуждены закрыть свой бизнес.

Как отмечает КТК , одно из обязательных условий – это наличие помещения для торговли лекарствами площадью не меньше 30 кв. м. А еще дополнительный штат сотрудников, новые затраты и целый ряд бюрократических процедур. Предприниматели не понимают, зачем нужны такие правила.





По словам исполнительного директора ассоциации "ФармМедИндустрия Казахстана" Гулдарии Манакпаевой, евростандарт применяется далеко не во всех странах. К примеру, его вообще не используют ни в Европе, ни в Америке.









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8 декабря владельцы небольших аптек со всей страны в очередной раз собрались в столице, чтобы высказать свое возмущение действиями правительства. Предприниматели говорят, что их бизнес на фоне глобального экономического кризиса и без того терпит огромные убытки.





В 2020 году инфляция составила на лекарственные средства 10%, а в 21-м году составила 7,6%, в текущем году (еще год не окончен) – 13,3%. За три года цены поднялись на треть. Они составили более 34%. Второй фактор – это процент обслуживания банков при оплате клиентами. Они же приходят и оплачивают картами. Когда оплачивается, банк удерживает у нас от 1% до 2,8%, за обслуживание POS-терминала сразу же они у нас забирают. Глава ассоциации независимых аптек Талгат Омаров





Роза Ибраева в этой небольшой аптеке клиент постоянный. Чаще всего здесь она покупает лекарства по рецепту для мужа, каждый раз оставляя примерно по 3 тысячи тенге. Иногда сумма в чеке бывает и значительно больше.





Мы же пенсионеры. Мы никогда не можем сказать, что цены нас устраивают. Я всегда хожу в одну и ту же аптеку. Здесь есть нужные мне лекарства, Но, даже если оно дорогое, мне приходится его покупать. Я не могу ходить и искать, где будет дешевле. Жительница города Астаны Роза Ибраева





Аптекари тем временем в недоумении, ведь если евростандарт действительно будет внедрен со следующего года, то соответствовать его условиям, по их словам, смогут лишь около трех с половиной процентов аптек по всему Казахстану. Остальные будут вынуждены закрыть бизнес, как это уже сделали 300 предпринимателей в Алматы. Соответственно, люди могут остаться без лекарств. Однако в Минздраве сегодня заявили, что пока особо беспокоиться не стоит. Ведь окончательное решение еще не принято.





Они обращаются: на сколько можно продлить, какие изменения будут? Ну, мы прорабатываем этот вопрос, но в дальнейшем я не могу сказать, что или в 26-м, или в 25-м. Ну, мы вообще-то ставим до 2025 года продлить – еще дополнительно продление. Но это уже будет продлеваться в 3 раз, если это примется. Зампредседателя комитета Министерства здравоохранения РК Ляззат Кашкымбаева





И даже если евростандарт будет внедрен на аптечный рынок Казахстана, то проверять продавцов лекарств на его соответствие без особой надобности Минздрав все равно не сможет. Мораторий на проверку малого и среднего бизнеса в конце ноября был продлен еще на один год. Проверки если будут, только по жалобам от населения.





Согласно данным телеканала, с начала 2022 года владельцев аптек уже оштрафовали на 60 млн тенге.





Кроме этого, представители аптечного бизнеса выступают и против еще одного нововведения Минздрава – маркировки лекарственных средств. Они объясняют это тем, что у многих просто нет такой возможности – банально из-за отсутствия интернета в некоторых отдаленных районах Казахстана и нехватки денег на установку специальной информационной системы, которая, по их подсчетам, обойдется не меньше чем в полмиллиона тенге.



