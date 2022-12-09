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В Актобе задержан водитель, сбивший подростка и покинувший место ДТП

В Актобе сбил подростка и уехал Фото: Zakon.kz
Полицейские нашли и задержали в Актобе водителя, сбившего 13-летнего подростка и оставившего место аварии, не оказав пострадавшему помощь, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 25 ноября текущего года. Поиски затруднялись тем, что внедорожник был в грязи и было трудно установить номер автомобиля.

Но в результате проведенных работ 9 декабря установлен 31-летний водитель автомашины. В отношении него начато административное производство по статьям 610 и 611 части 2 КоАП РК. Автомашина водворена на спецстоянку. Пресс-служба ДП Актюбинской области


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Актобе Актюбинская область
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