В Актобе задержан водитель, сбивший подростка и покинувший место ДТП
Фото: Zakon.kz
Полицейские нашли и задержали в Актобе водителя, сбившего 13-летнего подростка и оставившего место аварии, не оказав пострадавшему помощь, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 25 ноября текущего года. Поиски затруднялись тем, что внедорожник был в грязи и было трудно установить номер автомобиля.
Но в результате проведенных работ 9 декабря установлен 31-летний водитель автомашины. В отношении него начато административное производство по статьям 610 и 611 части 2 КоАП РК. Автомашина водворена на спецстоянку. Пресс-служба ДП Актюбинской области
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