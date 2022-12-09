В Актобе задержан водитель, сбивший подростка и покинувший место ДТП

Фото: Zakon.kz

Полицейские нашли и задержали в Актобе водителя, сбившего 13-летнего подростка и оставившего место аварии, не оказав пострадавшему помощь, сообщает Zakon.kz.

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