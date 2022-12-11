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Ремонт теплосетей в Экибастузе идет полным ходом

Ремонт теплосетей в Экибастузе идет полным ходом Фото: primeminister.kz
Появились видео ремонта теплосетей в Экибастузе, работа идет полным ходом, сообщает Zakon.kz.

Появились видео ремонта теплосетей в Экибастузе, работа идет полным ходом. На кадрах видно что задействована спецтехника, рабочие добираются до труб сквозь полуметровые бетонные блоки. 

Рабочие бригады почти 3 недели работали круглосуточно. Подключение домов к теплу проходило поэтапно. По состоянию на 11 декабря тепло поступило во все пострадавшие дома. Согласно планам, аварийно-восстановительные работы должны завершиться до 15 декабря.

Несмотря на всю сложность и многозадачность аварии, рабочие управились в довольно короткие сроки. В городе, с первого дня ЧС, сформировали оперативный штаб и привлекли всех необходимых специалистов. Было сформировано около 15 ремонтных бригад. Более 10 из них занимались непосредственно устранением повреждений. 

Напомним, 28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС, тогда, по предварительным данным, город с 150 тысячным населением остался без тепла в результате сбоя в работе одного из ТЭЦ.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.

7 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ просчетов по ЧП в Экибастузе.

Режим ЧС отменили 8 декабря. 

11 декабря аким Экибастуза объяснил, как пострадавшим жителям города будут возмещать траты за электричество в период чрезвычайной ситуации.


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