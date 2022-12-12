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Телефоны и наркотики с помощью дрона пытались передать в колонию Атырауской области

Телефоны и наркотики с помощью дрона пытались передать в колонию Атырауской области Фото: Zakon.kz
Крупную посылку с запрещенными предметами пытались доставить в колонию Атырауской области с помощью дрона, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 9 декабря. Тогда стражи порядка задержали за попыткой переброса ранее судимого жителя областного центра.

36-летний мужчина пытался доставить в колонию запрещенные предметы с помощью дрона.

"В сумке были найдены: 1020 таблеток трамадола, 20 флаконов глазных капель "Тропикомид", два зарядных устройства, две мини-гарнитуры, три телефона, интернет-роутер и сверток с растительным веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом", — говорится в сообщении Polisia.kz.

Отмечено, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 1 УК РК ДП Атырауской области.

Также установлено, что задержанный ранее неоднократно отбывал наказание в данном учреждении за совершение имущественных преступлений.

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