Телефоны и наркотики с помощью дрона пытались передать в колонию Атырауской области
Фото: Zakon.kz
Крупную посылку с запрещенными предметами пытались доставить в колонию Атырауской области с помощью дрона, сообщает Zakon.kz.
Это произошло 9 декабря. Тогда стражи порядка задержали за попыткой переброса ранее судимого жителя областного центра.
36-летний мужчина пытался доставить в колонию запрещенные предметы с помощью дрона.
"В сумке были найдены: 1020 таблеток трамадола, 20 флаконов глазных капель "Тропикомид", два зарядных устройства, две мини-гарнитуры, три телефона, интернет-роутер и сверток с растительным веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом", — говорится в сообщении Polisia.kz.
Отмечено, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 1 УК РК ДП Атырауской области.
Также установлено, что задержанный ранее неоднократно отбывал наказание в данном учреждении за совершение имущественных преступлений.
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