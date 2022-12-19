Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
По данным Антикора, сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге.
"15 декабря текущего года уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Гульмира Сатыбалды, руководство подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов.
"На стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен. Досудебное расследование по данному факту также завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам", – следует из сообщения.
В Антикоррупционной службе отметили, что расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды "по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается".
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В середине марта 2022 года стало известно, что в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса было начато досудебное расследование. 16 марта Гульмира Сатыбалды была задержана и водворена в ИВС Астаны.
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24 августа сообщалось, что Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы. Досудебное расследование велось по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.
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26 сентября Кайрата Сатыбалдыулы приговорили к шести годам. Приговор зачитал судья суда №2 района Байқоңыр Астаны Нурлан Баяхметов.