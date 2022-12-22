Никаких смирительных рубашек: психиатр развенчал популярные мифы о ментальном здоровье

Со списком расхожих стереотипов и просьбой о комментариях Zakon.kz обратился к заведующему мужским отделением Республиканского научно-практического центра психического здоровья Наби Есимову.

Как бы ни цифровизировалось и ни просвещалось современное общество, а суеверный страх перед психиатрией остался неизменным. Причем медаль, как водится, двусторонняя. С одной – рассказы о жутких, увитых колючей проволокой учреждениях. С другой – привычка стигматизировать пациентов этих учреждений. Рассказываем, почему не стоит думать, что:

"Мне это не грозит"

По словам психиатра, вопрос душевного равновесия с течением лет обретает все большую актуальность. Казахстанцы, состоящие на учете, по статистике, в основном страдают от шизофрении и поведенческих расстройств. Но, конечно, не ими едиными сыта отечественная психиатрия.





Фото: Zakon.kz



"Мы работаем и с тяжелыми депрессиями, и с бессонницами. Если взять структуру обращений в наш центр, по моим наблюдениям, все очень различно. Нет единого портрета среднестатистического пациента – они разнятся по возрасту, социальному статусу". Наби Есимов

Так, расстройства по природе возникновения подразделяются на эндогенные и экзогенные. Первые предполагают внутренние процессы – тот же генетический фактор, например. Вторые "зарабатываются" извне, под влиянием заболеваний, сказывающихся на головном мозге, травм головы и психоактивных веществ. То есть и "допиться до ручки", и "удариться" – в психоз более чем реально. А если уж эндогенное с экзогенным выступают единым фронтом, финал может быть непредсказуем. Это раз.

Второе. Как отметил Наби Есимов, число случаев аутизма в Казахстане за последнее время возросло. Отчасти тревожные показатели продиктованы банально лучшей выявляемостью. Диагноз, как правило, ставится в раннем детстве. Причины возникновения до сих пор до конца неясны, разве что выделяют наследственный фактор.

Третье. Еще один бич современности – депрессия, без разбора "косящая" молодых и старых, бедных и богатых.

"Ее еще надо распознать. Казалось бы, все мы время от времени "встаем не с той ноги", переживаем неудачный день. Диагноз от обыкновенного уныния и усталости отличает классическая триада признаков: плохое настроение, сохраняющееся больше двух недель, мыслительная заторможенность – тяжело включиться в работу, взяться за выполнение задания, моторная заторможенность – человек не может заставить себя встать с кровати, выйти из дома. Эта тема затрагивает настолько большое число людей, что назрела необходимость выявлять ее на разных уровнях. Сейчас действует программа обучения этому врачей общей практики – они смогут сами лечить легкую степень, не запуская до средней или тяжелой", – объяснил спикер.

Здесь добавим, что тяжелая депрессия, с точки зрения психологов и психиатров, нередко – первый шаг к краю крыши или в роковые объятия петли. Вместе с тем обосновать проблему суицидов в мире в общем и в Казахстане, в частности, может разве что биопсихосоциальная модель, но это сложный инструмент, требующий анализа каждого конкретного случая.

Вывод напрашивается сам собой: от близкого знакомства с психическими расстройствами и их последствиями не застрахован абсолютно никто.

"Запереть и заклеймить"

Но если ситуация "психоз нечаянно нагрянет" висит дамокловым мечом над головой каждого из нас, стоит ли навешивать ярлыки на тех, кому уже не повезло. Тем не менее именно так мы и поступаем, зачастую не удосужившись изучить матчасть и озадачивая своей жестокостью даже бывалых специалистов.

"Больше всего от стигмы страдают пациенты с диагнозом "Шизофрения". Заболевание проявляется довольно рано, обычно в подростковом возрасте, и несет за собой поток нетерпимости. А ведь шизофрения шизофрении рознь. Есть компенсированные пациенты: они регулярно проверяются у врача, пьют назначенные лекарства, благодаря чему их мыслительная деятельность, эмоционально-волевая сфера никак не затронуты. Если добиться ремиссии, окружающие даже не заметят, что с человеком "что-то не так". Причем среди таких пациентов встречаются по-настоящему одаренные, способные принести огромную пользу обществу личности. Но – увы". Наби Есимов

Есимов признался: озвучить данный вердикт родственникам больного очень непросто – все равно что огорошить их новостью об онкологии или ВИЧ. На шок семьи реагируют по-разному. Кто-то, засучив рукава, берется за лечение пугающей хвори и в итоге добивается стойкого позитивного результата. А кто-то оставляет неугодного на попечение сотрудников казенного учреждения, наотрез отказываясь забрать его домой и упорно игнорируя увещевания психиатров. Из вот таких брошенных на произвол судьбы пациентов и произрастают те самые "опасные шизофреники" из народных страшилок.

"Не врачи, а изверги"

И напоследок полезный блиц от руководителя отделения в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья:

Обращение к психиатру не делает вас "психом" автоматически. Как уже было сказано, этот специалист работает с нарушениями сна, депрессиями, неврозами и др. На психиатрический учет ставят при наличии основания, а не просто по факту посещения. От смирительных рубашек в центре давно отказались. При психомоторном возбуждении у пациента – дабы он не покалечил себя и других – применяется технология мягкой фиксации. Все делается по регламенту и длится не более 20 минут. Решетки и колючие проволоки тоже ушли в небытие. У пациентов есть отдельные комфортные палаты. Исключение составляют лишь больные, требующие круглосуточного наблюдения (в остром психозе, с судорожными припадками). Самодиагностика – друг официальной медицины лишь в том случае, когда после нее следует визит к профессионалу для подтверждения или опровержения предполагаемого "диагноза". Обострения случаются вследствие отказа от поддерживающих препаратов, а не потому что "весна".



