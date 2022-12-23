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Курс доллара упал на торгах 23 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,97 тенге, снизившись сразу на 4,70 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,61 тенге (+0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 66,02 тенге (-1,00).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 497,15 тенге, рубля – 6,48 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-468 тенге, евро – по 490-496 тенге, российские рубли – по 6,4-6,8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 декабря. 

Так, февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1,82% и составили 83,70 долларов за баррель. 

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 1,79%,  до 79,69 долларов за баррель.

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Лариса Черненко
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