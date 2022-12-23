Курсы валют на выходные дни: 24-25 декабря
Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 461,89 тенге, снизившись на 4,78 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля подрос до 6,67 тенге (+0,22).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 66,20 тенге (-0,38).
Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 497,15 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-468 тенге, евро – по 490-496 тенге, российские рубли – по 6,5-6,9 тенге.
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