В Атырау пьяный муж поджег дом с женой и ребенком

Дебошир поджег свой дом в Атырау. После этого его супругу с ребенком разместили в "Доме матери", сообщает Zakon.kz.

22 декабря около 21:12 на пульт "102" обратилась женщина, рассказавшая, что ее супруг в состоянии алкогольного опьянения взломал дверь, ворвался в дом и угрожает острым предметом.

"Прибыв по указанному адресу, экипаж "Батыс-58" заметил, что из дома идет дым. Оперативно реагируя, сотрудники вывели гражданку 1992 г. р. и ее 4-летнего ребенка в безопасное место и локализовали пожар". Пресс-служба ДП Атырауской области

Мужчина, угрожая жене, поджег дом и скрылся с места происшествия до прибытия сотрудников полиции.

По данному факту сотрудниками полиции проводится оперативно-розыскная работа в отношении мужчины. Женщину и дочь определили в "Дом матери".

