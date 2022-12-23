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В Атырау пьяный муж поджег дом с женой и ребенком

В Атырау пьяный муж поджог дом с женой и ребенком Фото: pixabay
Дебошир поджег свой дом в Атырау. После этого его супругу с ребенком разместили в "Доме матери", сообщает Zakon.kz.

22 декабря около 21:12 на пульт "102" обратилась женщина, рассказавшая, что ее супруг в состоянии алкогольного опьянения взломал дверь, ворвался в дом и угрожает острым предметом.

"Прибыв по указанному адресу, экипаж "Батыс-58" заметил, что из дома идет дым. Оперативно реагируя, сотрудники вывели гражданку 1992 г. р. и ее 4-летнего ребенка в безопасное место и локализовали пожар". Пресс-служба ДП Атырауской области

Мужчина, угрожая жене, поджег дом и скрылся с места происшествия до прибытия сотрудников полиции.

По данному факту сотрудниками полиции проводится оперативно-розыскная работа в отношении мужчины. Женщину и дочь определили в "Дом матери".

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Константин Вноровский
Атырау Атырауская область
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