Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно о новом редком симптоме гриппа

Стало известно о новом редком симптоме гриппа Фото: pexels
Врачи сообщили о новом симптоме гриппа. Это боль в животе без высокой температуры, сообщает Zakon.kz

"Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры с какими-то другими проявлениями, например, общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот", - сообщил URA.RU российский иммунолог Николай Крючков.

Наравне с этим симптомом он напомнил и о классическом повышении температуры, боли в мышцах озноб. 

Другой врач, вирусолог Павел Волчков ранее рассказал, что на данным момент грипп стал опаснее коронавируса. Он объяснил это тем, что у многих выработался иммунитет к COVID-19, при этом к гриппу - нет.

Ранее мы сообщали что в Казахстане сейчас эпидемия гриппа. По данным министерства здравоохранения, зарегистрировано более 2,1 млн случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.

Читайте также

В Китае произошла самая мощная вспышка коронавируса

С начала года 6,5 тыс. казахстанок сделали ЭКО

Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
Танец казахстанского солдата покоряет TikTok
"Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления