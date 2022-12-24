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Павлодарец угрожал взорвать гранату в жилом доме

павлодарец, граната, угроза, дом Фото: polisia.kz
47-летний житель Павлодара угрожал взрывом гранаты в жилом доме, сообщает Zakon.kz.

24 декабря в Павлодаре в 11:30 в полицию поступил вызов о семейном конфликте. Как сообщает Департамент полиции региона, в одной из квартир дебоширил пьяный мужчина.

"Он кричал, что взорвет гранату. Прибывшие на место полицейские начали переговоры и в какой-то момент один из сотрудников полиции сумел выхватить гранату из рук мужчины, после чего тот был обездвижен и обезврежен", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что были оповещены все спецслужбы. Жильцов дома эвакуировали.

На месте происшествия работают саперы, которые проверяют предмет, похожий на взрывное устройство. 

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