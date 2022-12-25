В Актау три человека пострадали в ДТП
Фото: очевидцев
Авария в Актау произошла между Ботаническим садом и 11А микрорайоном в ночь на 25 декабря, в результате чего пострадали 3 человека, сообщает Zakon.kz.
Пострадавших госпитализировали в Мангистаускую областную больницу. После осмотра одного из пострадавших отпустили домой.
Как сообщает пресс-служба ДП региона, 27-летний водитель Mercedes Benz не справился с рулевым управлением, из-за чего транспорт опрокинулся и врезался в столб. Проезжая часть была временно перекрыта.
Машина водворена на штрафную стоянку.
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