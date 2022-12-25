В Актау три человека пострадали в ДТП

Фото: очевидцев

Авария в Актау произошла между Ботаническим садом и 11А микрорайоном в ночь на 25 декабря, в результате чего пострадали 3 человека, сообщает Zakon.kz.

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