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Новогодний звездопад Квадрантиды увидят любители астрономии

Новогодний звездопад Квадрантиды увидят любители астрономии Фото: t.me/planetarium_mos
С начала нового года жители земли смогут увидеть мощный звездопад Квадрантиды и самое большое Солнце года, сообщает Zakon.kz.

По информации Московского планетария, метеорный поток Квадрантиды начнется с сегодняшней ночи 28 декабря по 12 января и достигнет максимума активности в ночь с 3 на 4 января. 

В небе будет видно до 110 метеоров в час. Это один-два метеора в минуту при ясном небе.

Также в этот день Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца.

Любители астрономии смогут увидеть самый большой солнечный диск в предстоящем новом году.

Кроме того сообщается, что в следующем году ожидается четыре затмения — два солнечных и два лунных.

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