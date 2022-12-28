Новак Джокович провел первую тренировку на кортах Австралии спустя 11 месяцев

21-кратный чемпион турниров "Большего шлема" Новак Джокович прибыл в Австралию после скандала с его депортацией, который произошел в январе 2022 года. Сербский теннисист, которому разрешили въезд в страну, к этому часу уже провел первую тренировку на кортах Аделаиды, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.

Пятая ракетка планеты Джокович на первой неделе 2023 года начнет сезон выступлением на турнире ATP 250. Серб покажет свое мастерство на соревнованиях Adelaide 250 International 1 в двух программах: в одиночном и парном разрядах.





Ready for the summer of tennis 🌞@DjokerNole has arrived in Adelaide and kicked off his first practice session. pic.twitter.com/IhCdbt32n3 — #AusOpen (@AustralianOpen) December 28, 2022







Начало 2022 года было омрачено арестом и депортацией Новака Джоковича в Австралии, причина – ковидные протоколы. Из-за этого он пропустил серию соревнований на Зеленом континенте, включая Australian Open.





Фото: Instagram/djokernole



Полтора месяца назад новый министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего министра, аннулировавшего визу теннисиста.



Новак Джокович является 9-кратным чемпионом AusOpen.