Новак Джокович провел первую тренировку на кортах Австралии спустя 11 месяцев

Пятая ракетка планеты Джокович на первой неделе 2023 года начнет сезон выступлением на турнире ATP 250. Серб покажет свое мастерство на соревнованиях Adelaide 250 International 1 в двух программах: в одиночном и парном разрядах.

Ready for the summer of tennis 🌞@DjokerNole has arrived in Adelaide and kicked off his first practice session. pic.twitter.com/IhCdbt32n3