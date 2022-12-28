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Новак Джокович провел первую тренировку на кортах Австралии спустя 11 месяцев

Теннис Вернулся в Австралию Фото: Twitter/AustralianOpen
21-кратный чемпион турниров "Большего шлема" Новак Джокович прибыл в Австралию после скандала с его депортацией, который произошел в январе 2022 года. Сербский теннисист, которому разрешили въезд в страну, к этому часу уже провел первую тренировку на кортах Аделаиды, сообщает Zakon.kz.

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Пятая ракетка планеты Джокович на первой неделе 2023 года начнет сезон выступлением на турнире ATP 250. Серб покажет свое мастерство на соревнованиях Adelaide 250 International 1 в двух программах: в одиночном и парном разрядах.




Начало 2022 года было омрачено арестом и депортацией Новака Джоковича в Австралии, причина – ковидные протоколы. Из-за этого он пропустил серию соревнований на Зеленом континенте, включая Australian Open. 


Теннис Вернулся в Австралию

Фото: Instagram/djokernole

Полтора месяца назад новый министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего министра, аннулировавшего визу теннисиста.

Новак Джокович является 9-кратным чемпионом AusOpen.  

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