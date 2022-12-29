Токаев: Путь динамичного развития Казахстана к светлому будущему будет непростым

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 29 декабря 2022 года на заседании Сената Парламента Казахстана, заявил, что уходящий год был непростым, можно сказать без преувеличения – очень сложным, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил о трагических событиях, произошедших в нашей стране.

"Действительно, мы все сплотившись стали одной страной, одной нацией, одним народом и вместе сохранили нашу Родину. Наша приоритетная задача – сохранить стабильность и безопасность в стране, открыть путь для динамичного развития Казахстана к светлому будущему. Очевидно, что этот путь будет непростым. Но я твердо верю, что наш мудрый народ преодолеет все трудности и невзгоды". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что человечество до сих пор еще преодолевает последствия пандемии коронавируса.

Кроме того, обострилась геополитическая ситуация, что привело к усилению мирового кризиса.

"Все происходящее, несомненно, оказывает небывалое давление на мировую экономику. В этих условиях мы смогли не допустить снижения темпов экономики, рост которой за 11 месяцев составил порядка 3%. Нам удалось увеличить рост инвестиций в основной капитал на 6,5%. Это неплохой показатель. Однако это не повод расслабляться". Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что 29 декабря 2022 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената Парламента Казахстана, где на должность председателя Конституционного суда предложил кандидатуру Эльвиры Азимовой. По результатам открытого голосования сенаторы единогласно поддержали ее кандидатуру.

Новость по теме Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда

Также Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Артура Ластаева на должность Уполномоченного по правам человека, которую ранее занимала Эльвира Азимова. Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева.

Новость по теме Стало известно имя нового Уполномоченного по правам человека в Казахстане

Вместе с тем на заседании Касым-Жомарт Токаев анонсировал перестановки в правительстве в 2023 году, назвал главную цель казахстанцев, а также заявил, что: