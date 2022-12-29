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Токаев: Путь динамичного развития Казахстана к светлому будущему будет непростым

Токаев: Путь динамичного развития Казахстана к светлому будущему будет непростым Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 29 декабря 2022 года на заседании Сената Парламента Казахстана, заявил, что уходящий год был непростым, можно сказать без преувеличения – очень сложным, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил о трагических событиях, произошедших в нашей стране.

"Действительно, мы все сплотившись стали одной страной, одной нацией, одним народом и вместе сохранили нашу Родину. Наша приоритетная задача – сохранить стабильность и безопасность в стране, открыть путь для динамичного развития Казахстана к светлому будущему. Очевидно, что этот путь будет непростым. Но я твердо верю, что наш мудрый народ преодолеет все трудности и невзгоды".Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что человечество до сих пор еще преодолевает последствия пандемии коронавируса.

Кроме того, обострилась геополитическая ситуация, что привело к усилению мирового кризиса.

"Все происходящее, несомненно, оказывает небывалое давление на мировую экономику. В этих условиях мы смогли не допустить снижения темпов экономики, рост которой за 11 месяцев составил порядка 3%. Нам удалось увеличить рост инвестиций в основной капитал на 6,5%. Это неплохой показатель. Однако это не повод расслабляться".Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что 29 декабря 2022 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената Парламента Казахстана, где на должность председателя Конституционного суда предложил кандидатуру Эльвиры Азимовой. По результатам открытого голосования сенаторы единогласно поддержали ее кандидатуру.

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Также Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Артура Ластаева на должность Уполномоченного по правам человека, которую ранее занимала Эльвира Азимова. Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева.

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Вместе с тем на заседании Касым-Жомарт Токаев анонсировал перестановки в правительстве в 2023 году, назвал главную цель казахстанцев, а также заявил, что:

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