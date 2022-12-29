Президент назвал главную цель казахстанцев
При этом, как отметил глава государства, и граждане Казахстана "должны нести ответственность перед своей страной".
"В обществе закон должен быть на первом месте. Обеспечение законности и правопорядка в обществе является залогом стабильности государства. Стабильность – залог развития и процветания Казахстана. Это определяющая роль в регионе. Наша главная цель – построение Справедливого Казахстана".Касым-Жомарт Токаев
Для нас, как подчеркнул президент, крайне важно, чтобы все "преобразования состоялись через общенациональный диалог".
"В этой связи возрастает и роль Парламента. Я, как глава государства, придаю особое значение предстоящим парламентским выборам. Безусловно, эти выборы должны пройти честно и прозрачно в соответствии с законодательством. Следует повышать авторитет гражданского общества".Касым-Жомарт Токаев
Ранее сообщалось, что 29 декабря 2022 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената Парламента Казахстана, где на должность председателя Конституционного суда предложил кандидатуру Эльвиры Азимовой. По результатам открытого голосования сенаторы единогласно поддержали ее кандидатуру.
Также Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Артура Ластаева на должность Уполномоченного по правам человека, которую ранее занимала Эльвира Азимова. Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева.
Вместе с тем на заседании Касым-Жомарт Токаев анонсировал перестановки в правительстве в 2023 году, назвал главную цель казахстанцев, а также заявил, что:
- Парламентские выборы должны пройти честно и прозрачно,
- Путь динамичного развития Казахстана к светлому будущему будет непростым,
- Рост ВВП должен превысить 250 млрд долларов в следующем году.