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Президент назвал главную цель казахстанцев

Президент назвал главную цель казахстанцев Фото: Telegram/bort_01
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 29 декабря 2022 года на заседании Сената Парламента Казахстана, заявил, что развитие страны невозможно без активного участия граждан – это аксиома, сообщает Zakon.kz.

При этом, как отметил глава государства, и граждане Казахстана "должны нести ответственность перед своей страной".

"В обществе закон должен быть на первом месте. Обеспечение законности и правопорядка в обществе является залогом стабильности государства. Стабильность – залог развития и процветания Казахстана. Это определяющая роль в регионе. Наша главная цель – построение Справедливого Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Для нас, как подчеркнул президент, крайне важно, чтобы все "преобразования состоялись через общенациональный диалог".

"В этой связи возрастает и роль Парламента. Я, как глава государства, придаю особое значение предстоящим парламентским выборам. Безусловно, эти выборы должны пройти честно и прозрачно в соответствии с законодательством. Следует повышать авторитет гражданского общества".Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что 29 декабря 2022 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената Парламента Казахстана, где на должность председателя Конституционного суда предложил кандидатуру Эльвиры Азимовой. По результатам открытого голосования сенаторы единогласно поддержали ее кандидатуру.

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Также Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Артура Ластаева на должность Уполномоченного по правам человека, которую ранее занимала Эльвира Азимова. Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева.

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Вместе с тем на заседании Касым-Жомарт Токаев анонсировал перестановки в правительстве в 2023 году, назвал главную цель казахстанцев, а также заявил, что:

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Сенат Парламента РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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