Самые популярные книги для детей и взрослых, которые можно почитать на выходных
Редакция Zakon.kz отобрала топ книг для детей и взрослых – сказки, детективы, психологические и романтические истории. С таким списком литературы на выходных вам точно не будет скучно.
Подборка произведений для взрослых, которые читаются на одном дыхании.
"Маленькая хозяйка большого дома" – роман американского писателя Джека Лондона, созданный еще в 1915 году. Впервые произведение было опубликовано в 1916 году. Написано оно в жанре трагической прозы.
Это классический любовный
треугольник. Главные герои романа – обаятельный бизнесмен Дик Форрест, его
недавно вернувшийся из путешествий друг Ивэн Грэхем и молодая жена Дика, а
также миниатюрная красавица Паола, которая страдает из-за любви к ним обоим,
конечно это трогает до слез.
Роман посвящен отношениям сильных по духу личностей и демонстрирует всю мощь и
глубину чувств, которые способна порождать любовь в сердцах таких людей.
События развиваются в штате Калифорния. Читатель погрузится в мир
настоящих хитросплетений, интриг, при этом почувствую дух
благородства и чести героев романа. Это и делает его своеобразным.
Стивен Уэстаби. "Хрупкие жизни".
С большим сочувствием и любовью, автор книги рассказывает о людях,
которые доверяют врачу свое сердце. Это не просто история талантливого и успешного
хирурга. Прежде всего, это истории его пациентов, за которыми читатель будет
очень внимательно следить. Все эти герои – не вымысел, а реальные люди. Читая книгу, ты будешь переживать, если вдруг
не произошло чуда. И радоваться счастливому моменту, когда вопреки прогнозам
человек возвращается к жизни. Это отличная книга, написанная доступным языком,
не понравится не только будущим врачам, но и обычным читателям.
Сью Джонсон. "Обними меня
крепче".
За 30 лет
клинических исследований, экспериментов и работы с людьми психолог Сью Джонсон поняла, как устроена любовь, и что каждый человек
может выковать ее по собственному вкусу, а при необходимости "починить".
Из этой книги
читатель узнает, как вернуть в отношения теплоту, привязанность,
доверие и близость. В чем главная причина семейных конфликтов
и почему люди сами разрушают любовь. Семь диалогов подскажут читателю, как
выстроить разговор с партнером, если что-то идет не так, перестать
ссориться по мелочам и научиться слышать друг друга.
Стоит отметить, что примеры
из практики помогут увидеть вашу пару со стороны. А тем, кто
только ищет вторую половинку, книга поможет создать гармоничные отношения
с первых дней.
В
целом, книга написана без воды и отражает
только важные моменты. Читая каждую историю, вы обязательно вспомните ситуации
из личной жизни, и начнете анализировать их. Кроме того, автор рассказывает,
как влияют наши эмоции и страхи на взаимоотношения с партнером, и почему важно
разговаривать.
Агата Кристи. "Убийство
по алфавиту"
Поклонникам детективного жанра
стоит прочитать эту книгу. Произведения Агата Кристи считаются самыми
продаваемыми. "Убийство по алфавиту" –
один из самых значимых романов автора. Основными персонажами являются Эркюль Пуаро, капитан Гастингс и старший инспектор Джепп. По сюжету детектива, жертвами серийного убийцы становятся
ничем не связанные между собой люди, а их имена следуют в алфавитном порядке.
Например: Алиса Ашер из Андовера, Бэтти Бернард из Бэксхилл-он-Си и так далее.
Перед каждым преступлением убийца отправляет Эркюлю Пуаро письмо, сообщая, где
и когда оно будет совершено. Полиция
и Пуаро каждый раз прибывают слишком
поздно. Убийца подписывается "ABC", что означает с английского языка "Алфавит".
Читатель не сможет оторваться от
детектива, и вместе с легендарным сыщиком погрузится в расследование, чтобы
поймать сумасшедшего. В какой-то момент, вам будет казаться, что вы поняли, кто
убийца, но хитросплетение сюжетной линии не позволит угадать кто преступник.
Если вы еще не читали этот роман, стоит потратить своё время на знакомство с
ним.
Книги, которые стоит почитать детям
от 7 до 16 лет. Это рейтинг лучших произведений для детей, в который включены
как знакомые еще с советских времен произведения, так и повести современных
талантливых авторов.
Виктор Драгунский. "Денискины
рассказы"
Рассказы, вышедшие в свет
в 1959-м году, до сих пор с удовольствием читаются. Интересные новеллы, где каждый школьник узнает себя, включены в список "100 книг для школьников".
Главный герой рассказов –
мальчик Денис Кораблев. Он, как и все обычные сверстники любит озорничать,
узнавать новое и все испытывать. А еще Денис из тех, кто учится на своих
ошибках, а не на чужих. Он выливает из окна манную кашу, полагая, что об этом
никто не узнает, нечаянно становится "подсадным" в цирке и улетает под купол,
придумывает невероятные причины своего опоздания в школу, время от времени не учит
уроки и попадает в разные неловкие ситуации. Погружаясь в приключения Дениса,
дети будут смеяться от души вместе с родителями. Кроме того, в процессе чтения,
они ненавязчиво намотают на ус мораль о том, как важно слушаться маму и папу и
учить уроки.
Астрид Линдгрен. "Пеппи
Длинный чулок".
Главная героиня книги – необычная, яркая 9-летняя девочка из провинциального городка. Она живет без родителей, и никому не дает себя в обиду и не позволяет взрослым устроить ее в приют. Пеппи все время попадает в круговорот приключений, втягивая в них всех соседских детей. При этом девочка показывает огромную доброту и великодушие. Книга заканчивается счастливым воссоединением главной героини с ее отцом, который после кораблекрушения, много времени вынужденно провел на необитаемом острове. Это – одно из лучших детских произведений, любимое детьми и взрослыми уже в течение трех четвертей века.
Александр Волков "Волшебник изумрудного города"
Прекрасная сказочная повесть, волшебные иллюстрации, которые не оставят равнодушным не только ребенка, но и взрослых. Автор превращает книгу в настоящее приключение, в которое можно отправляться всей семьей. Книга должна быть в каждой домашней детской библиотеке. По сюжету, жуткий ураган уносит домик девочки Элли из Канзаса в неведомую страну. Там она вместе со своим верным песиком Тотошкой встречает Страшилу, Железного дровосека и Льва. Все вместе они отправляются к волшебнику Изумрудного города, который способен исполнить любое желание. Элли хочет вернуться в Канзас, Страшила получить мозги, Лев храбрость, а Железный дровосек – сердце. Все желания исполнятся, если друзья выполнят очень непростые условия.
Кейт Дикамилло "Удивительное путешествие кролика
Эдварда"
Это сказочная повесть американской детской
писательницы, рассказывающая о многолетних похождениях игрушечного фарфорового
кролика Эдварда. Произведение не оставит равнодушным ни одного читателя.
Это история о важности любви, о любви к людям, семьи,
друзьям, Оно
о том, как холодный фарфоровый кролик приобретает способность любить и
сострадать. По сюжету, бабушка Пелегрина подарила своей внучке Абелин на день
рождение роскошный подарок – фарфорового кролика. Абелин любила его, а он не
отвечал ей взаимностью. Ему было все равно. Казалось, будто у него не было
сердца. Однажды, он упадет с корабля прямо
в морское дно. С этого дня и началось преображение этой игрушки. Он сменит
много владельцев. Но, однажды, спустя много лет его находит самая первая
хозяйка, для которой он был самым любимым кроликом. Смысл истории в том, что все нуждаются в любви.
Сказки Ганса
Христиана Андерсена.
Это
великий сказочник, живший в Дании два с лишним столетия назад. Его перу
принадлежат волшебные истории, которые передаются из поколения в поколение, а дети и взрослые со всего света знают его творчество. Обязательно познакомьте своего
ребенка с произведениями этого писателя. Благодаря их поэтичности и красоте, в
душе пробуждаются только теплые и светлые чувства. Помимо увлекательного сюжета
сказки Андерсена всегда несут глубокий смысл человеческой сути.
"Снежная королева" – трогательная и красивая
история о маленькой девочке Герде и победе чувств над холодным разумом. Сила
Герды заключена в ее невинном, любящем детском сердечке, которое помогает ей спасти своего брата Кая от снежной королевы.
"Гадкий утенок" – сказка про
маленького утёнка, который был не похож на остальных, и на долю которого выпало
немало насмешек и унижений со стороны окружающих. Но в итоге он станет
прекрасным лебедем и полюбит себя.
"Новое платье короля" – история о короле, который очень любил наряды и обновки и все свои
деньги тратил на них. Это детская сказка с недетской моралью, которая
высмеивает глупость, самолюбование и тщеславие.
Бодо Шефер. "Пес по имени Мани"
Это детская сказка, но не простая, а
экономическая, обязательна к прочтению всем подросткам. Здесь немецкий писатель
в доступной форме объясняет ребятам, что такое деньги и как их копить. Эти,
казалось бы, сложные темы, автор доносит на примере маленькой и очень любопытной
девочки Киры, которая беседует с родителями-интеллектуалами и своим псом Мани.
По сюжету, собака не умеет читать, но зато обладает житейской мудростью.
Как и многие дети, Кира мечтает о компьютере
и обижается на родителей, услышав отказ. Поначалу она не может понять, что в
семье нет средств на дорогую покупку. Когда четвероногий друг учит малышку
финансовой грамотности, Кира расставляет приоритеты и начинает копить на свою
мечту. Как она к ней придет, расскажет увлекательная и полезная история про пса
по кличке Мани. К слову, это прозвище в переводе с английского означает "деньги".
В целом, нужно помнить, что не получится привить любовь к книгам у ребенка, если наседать и требовать быстрых результатов. Главное, поддерживайте в нём интерес к литературе и как родитель подавайте хороший пример.