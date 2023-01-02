Самые популярные книги для детей и взрослых, которые можно почитать на выходных

После шумных новогодних вечеринок, самое время посвятить себя чтению книг, наслаждаясь тишиной и интересным произведением. Не забудьте, оградить своих детей от гаджетов, и погрузите их в увлекательное приключение книг.

Редакция Zakon.kz отобрала топ книг для детей и взрослых – сказки, детективы, психологические и романтические истории. С таким списком литературы на выходных вам точно не будет скучно.

Подборка произведений для взрослых, которые читаются на одном дыхании.

"Маленькая хозяйка большого дома" – роман американского писателя Джека Лондона, созданный еще в 1915 году. Впервые произведение было опубликовано в 1916 году. Написано оно в жанре трагической прозы.

Это классический любовный треугольник. Главные герои романа – обаятельный бизнесмен Дик Форрест, его недавно вернувшийся из путешествий друг Ивэн Грэхем и молодая жена Дика, а также миниатюрная красавица Паола, которая страдает из-за любви к ним обоим, конечно это трогает до слез.



Роман посвящен отношениям сильных по духу личностей и демонстрирует всю мощь и глубину чувств, которые способна порождать любовь в сердцах таких людей. События развиваются в штате Калифорния. Читатель погрузится в мир настоящих хитросплетений, интриг, при этом почувствую дух благородства и чести героев романа. Это и делает его своеобразным.



Стивен Уэстаби. "Хрупкие жизни".



С большим сочувствием и любовью, автор книги рассказывает о людях, которые доверяют врачу свое сердце. Это не просто история талантливого и успешного хирурга. Прежде всего, это истории его пациентов, за которыми читатель будет очень внимательно следить. Все эти герои – не вымысел, а реальные люди. Читая книгу, ты будешь переживать, если вдруг не произошло чуда. И радоваться счастливому моменту, когда вопреки прогнозам человек возвращается к жизни. Это отличная книга, написанная доступным языком, не понравится не только будущим врачам, но и обычным читателям.



Сью Джонсон. "Обними меня крепче".



За 30 лет клинических исследований, экспериментов и работы с людьми психолог Сью Джонсон поняла, как устроена любовь, и что каждый человек может выковать ее по собственному вкусу, а при необходимости "починить".



Из этой книги читатель узнает, как вернуть в отношения теплоту, привязанность, доверие и близость. В чем главная причина семейных конфликтов и почему люди сами разрушают любовь. Семь диалогов подскажут читателю, как выстроить разговор с партнером, если что-то идет не так, перестать ссориться по мелочам и научиться слышать друг друга.



Стоит отметить, что примеры из практики помогут увидеть вашу пару со стороны. А тем, кто только ищет вторую половинку, книга поможет создать гармоничные отношения с первых дней.



В целом, книга написана без воды и отражает только важные моменты. Читая каждую историю, вы обязательно вспомните ситуации из личной жизни, и начнете анализировать их. Кроме того, автор рассказывает, как влияют наши эмоции и страхи на взаимоотношения с партнером, и почему важно разговаривать.



Агата Кристи. "Убийство по алфавиту"



Поклонникам детективного жанра стоит прочитать эту книгу. Произведения Агата Кристи считаются самыми продаваемыми. "Убийство по алфавиту" – один из самых значимых романов автора. Основными персонажами являются Эркюль Пуаро, капитан Гастингс и старший инспектор Джепп. По сюжету детектива, жертвами серийного убийцы становятся ничем не связанные между собой люди, а их имена следуют в алфавитном порядке. Например: Алиса Ашер из Андовера, Бэтти Бернард из Бэксхилл-он-Си и так далее. Перед каждым преступлением убийца отправляет Эркюлю Пуаро письмо, сообщая, где и когда оно будет совершено. Полиция и Пуаро каждый раз прибывают слишком поздно. Убийца подписывается "ABC", что означает с английского языка "Алфавит".



Читатель не сможет оторваться от детектива, и вместе с легендарным сыщиком погрузится в расследование, чтобы поймать сумасшедшего. В какой-то момент, вам будет казаться, что вы поняли, кто убийца, но хитросплетение сюжетной линии не позволит угадать кто преступник. Если вы еще не читали этот роман, стоит потратить своё время на знакомство с ним.



Книги, которые стоит почитать детям от 7 до 16 лет. Это рейтинг лучших произведений для детей, в который включены как знакомые еще с советских времен произведения, так и повести современных талантливых авторов.



Виктор Драгунский. "Денискины рассказы"



Рассказы, вышедшие в свет в 1959-м году, до сих пор с удовольствием читаются. Интересные новеллы, где каждый школьник узнает себя, включены в список "100 книг для школьников".



Главный герой рассказов – мальчик Денис Кораблев. Он, как и все обычные сверстники любит озорничать, узнавать новое и все испытывать. А еще Денис из тех, кто учится на своих ошибках, а не на чужих. Он выливает из окна манную кашу, полагая, что об этом никто не узнает, нечаянно становится "подсадным" в цирке и улетает под купол, придумывает невероятные причины своего опоздания в школу, время от времени не учит уроки и попадает в разные неловкие ситуации. Погружаясь в приключения Дениса, дети будут смеяться от души вместе с родителями. Кроме того, в процессе чтения, они ненавязчиво намотают на ус мораль о том, как важно слушаться маму и папу и учить уроки.



Астрид Линдгрен. "Пеппи Длинный чулок".



Главная героиня книги – необычная, яркая 9-летняя девочка из провинциального городка. Она живет без родителей, и никому не дает себя в обиду и не позволяет взрослым устроить ее в приют. Пеппи все время попадает в круговорот приключений, втягивая в них всех соседских детей. При этом девочка показывает огромную доброту и великодушие. Книга заканчивается счастливым воссоединением главной героини с ее отцом, который после кораблекрушения, много времени вынужденно провел на необитаемом острове. Это – одно из лучших детских произведений, любимое детьми и взрослыми уже в течение трех четвертей века.

Александр Волков "Волшебник изумрудного города"



Прекрасная сказочная повесть, волшебные иллюстрации, которые не оставят равнодушным не только ребенка, но и взрослых. Автор превращает книгу в настоящее приключение, в которое можно отправляться всей семьей. Книга должна быть в каждой домашней детской библиотеке. По сюжету, жуткий ураган уносит домик девочки Элли из Канзаса в неведомую страну. Там она вместе со своим верным песиком Тотошкой встречает Страшилу, Железного дровосека и Льва. Все вместе они отправляются к волшебнику Изумрудного города, который способен исполнить любое желание. Элли хочет вернуться в Канзас, Страшила получить мозги, Лев храбрость, а Железный дровосек – сердце. Все желания исполнятся, если друзья выполнят очень непростые условия.

Кейт Дикамилло "Удивительное путешествие кролика Эдварда"



Это сказочная повесть американской детской писательницы, рассказывающая о многолетних похождениях игрушечного фарфорового кролика Эдварда. Произведение не оставит равнодушным ни одного читателя. Это история о важности любви, о любви к людям, семьи, друзьям, Оно о том, как холодный фарфоровый кролик приобретает способность любить и сострадать. По сюжету, бабушка Пелегрина подарила своей внучке Абелин на день рождение роскошный подарок – фарфорового кролика. Абелин любила его, а он не отвечал ей взаимностью. Ему было все равно. Казалось, будто у него не было сердца. Однажды, он упадет с корабля прямо в морское дно. С этого дня и началось преображение этой игрушки. Он сменит много владельцев. Но, однажды, спустя много лет его находит самая первая хозяйка, для которой он был самым любимым кроликом. Смысл истории в том, что все нуждаются в любви.



Сказки Ганса Христиана Андерсена.



Это великий сказочник, живший в Дании два с лишним столетия назад. Его перу принадлежат волшебные истории, которые передаются из поколения в поколение, а дети и взрослые со всего света знают его творчество. Обязательно познакомьте своего ребенка с произведениями этого писателя. Благодаря их поэтичности и красоте, в душе пробуждаются только теплые и светлые чувства. Помимо увлекательного сюжета сказки Андерсена всегда несут глубокий смысл человеческой сути.



"Снежная королева" – трогательная и красивая история о маленькой девочке Герде и победе чувств над холодным разумом. Сила Герды заключена в ее невинном, любящем детском сердечке, которое помогает ей спасти своего брата Кая от снежной королевы.



"Гадкий утенок" – сказка про маленького утёнка, который был не похож на остальных, и на долю которого выпало немало насмешек и унижений со стороны окружающих. Но в итоге он станет прекрасным лебедем и полюбит себя.



"Новое платье короля" – история о короле, который очень любил наряды и обновки и все свои деньги тратил на них. Это детская сказка с недетской моралью, которая высмеивает глупость, самолюбование и тщеславие.



Бодо Шефер. "Пес по имени Мани"



Это детская сказка, но не простая, а экономическая, обязательна к прочтению всем подросткам. Здесь немецкий писатель в доступной форме объясняет ребятам, что такое деньги и как их копить. Эти, казалось бы, сложные темы, автор доносит на примере маленькой и очень любопытной девочки Киры, которая беседует с родителями-интеллектуалами и своим псом Мани. По сюжету, собака не умеет читать, но зато обладает житейской мудростью.



Как и многие дети, Кира мечтает о компьютере и обижается на родителей, услышав отказ. Поначалу она не может понять, что в семье нет средств на дорогую покупку. Когда четвероногий друг учит малышку финансовой грамотности, Кира расставляет приоритеты и начинает копить на свою мечту. Как она к ней придет, расскажет увлекательная и полезная история про пса по кличке Мани. К слову, это прозвище в переводе с английского означает "деньги".



В целом, нужно помнить, что не получится привить любовь к книгам у ребенка, если наседать и требовать быстрых результатов. Главное, поддерживайте в нём интерес к литературе и как родитель подавайте хороший пример.