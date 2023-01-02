Что говорят звезды: гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака

Для тех, кто привык сверять свои планы и время со звездами, известный астролог Павел Глоба рассказал, каким будет этот день для всех представителей знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

2 января 2023 года – 10 лунный день.

Хороший день для общения с родными и близкими. Можно расписать новые дела и начать выполнять их. Многие ощутят прилив энергии. Если вы намерены поменять работу, это отличное время для поиска новых деловых партнеров.

Что касается финансовых операций, в этот день они пройдут удачно. Можете вкладывать деньги в новые проекты или оформлять кредиты.

Представители знака Огня

Овен



День обещает быть продуктивным. Любые ваши дела обречены на успех. Возможны романтические знакомства.

Лев

У вас будет возможность заняться текущими делами. Но не стоит спешить. Определитесь со своими приоритетами и перспективами. Если вы одиноки, самое время заняться личной жизнью и начать новые отношения.

Стрелец

Избавьтесь от ненужных вещей в доме. Сделайте генеральную уборку. Кроме того, постарайтесь очистить и свои мысли. Отличное время, чтобы планировать путешествие или поездку.

Знаки Земли

Телец

Вас ожидает много интересных дел. Возможно, придется менять планы. Не спешите и уверенно добивайтесь своего. В личной жизни вас ждут самые приятные события.

Дева

Возможно, вы ощутите нехватку энергии. Возникнут сложности усваивать новую информацию. А вот отношения с партнером наладятся и станут только лучше.

Козерог

В этот день представителям этого знака стоит заняться образованием. Но не забывать уделять внимание родным и близким. Вечером лучше посвятить время отдыху.

Знаки Воздуха

Близнецы



День обещает быть активным. Вас ждут приятные впечатления и эмоции. Возможны поездки. Постарайтесь сегодня не говорить лишнего.

Весы

Вас ждет большой успех во всех сферах деятельности. Вы сможете быстрее приблизиться к своей цели.

Водолей

Доверяйте интуиции. Это поможет вам избежать грубых ошибок. Общение и все поездки принесут вам радость.

Знаки Воды

Рак

Вас ждут неожиданные события. Но нужно быть готовым действовать спокойно. Остерегайтесь эмоциональной нестабильности.

Скорпион

День для этого знака пройдет продуктивно. Вас ждут приятные сюрпризы. Лучше отказаться от рискованных авантюр. Обратите внимание на свое здоровье и самочувствие.

Рыбы

Вы полны оптимизма. Окружающие оценят ваши творческие способности. Вы будете способны решить многие задачи.