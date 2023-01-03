Благородные маралы и грозные бизоны: репортаж из национального парка Буйратау

В национальном парке Буйратау, располагающемся на территории Акмолинской и Карагандинской областей, разработали несколько туристических экомаршрутов. Здесь можно покормить маралов или бизонов, покататься на конях и совершить омовение в водах священного родника, сообщает Zakon.kz.

Большая часть заповедника располагается в Акмолинской области, поэтому там и туристических маршрутов больше. Карагандинская часть меньше, но не менее насыщенная на приключения. Именно туда казахстанцы едут, чтобы увидеть благородных маралов.



Фото: Zakon.kz



Эти удивительные животные

Первый приплод маралы дали только в 2004 году. В 2006 году их число увеличилось до 69 особей. 19 из них были выпущены на свободу. Сотрудники национального парка очень переживали, смогут ли их питомцы выжить за пределами загона. Маралы прижились. А старожилы рассказывают, что раньше этих благородных и красивых животных было действительно много.

В Карагандинском филиале заповедника, который называется Белодымовский, находится самый большой в Центральном Казахстане вольер. На территории 400 гектаров специалисты вот уже 20 лет восстанавливают популяцию маралов. Еще в 2001 году из Борового, Каркаралинского национального парка и Восточно-Казахстанской области в Буйратау привезли 40 молодых особей. Но 4 марала погибли во время транспортировки и в вольер выпустили 36 особей.

Фото: Zakon.kz



В хороших условиях маралы стали быстро размножаться. В 2009 году их уже было 148. Сейчас их численность приближается к 500. За все эти годы в дикую природу Казахстана было выпущено около 300 особей маралов. Остальные маралы дожидаются своего времени в вольере национального парка.

Фото: Zakon.kz



Для национального парка маралы стали настоящими звездами. Казахстанцы со всех концов страны едут, чтобы увидеть этих животных. А все потому, что вокруг них до сих пор царит ореол тайны и загадочности.

Маралов не зря называют благородными. Те, кто видел этих редких оленей вблизи, признаются, что только от одного их вида захватывает дух. Стоит только заглянуть в их темные, влажные глаза, сразу создается ощущение, что эти умные животные чуют тебя насквозь. Кстати, доверяют эти животные, что неудивительно, больше всего детям.

Кормят маралов грубыми кормами дважды в день. Им дают смеси из сена, овса, пшеницы, рапса, а также хвою, ветки сосны и соль.

У самцов, конечно, больше всего поражают большие ветвистые рога. Кстати, рога маралов считаются древней панацеей от всех болезней. В Китае люди до сих пор изготавливают из них целебные снадобья. Поэтому от браконьеров маралов в Казахстане охраняют очень строго. По словам главного охотоведа национального парка Буйратау Михаила Макухина, за все 20 лет не было ни одного случая браконьерства.

Фото: Zakon.kz



Иногда рога аккуратно срезают так, чтобы не причинить боли и ущерба оленю. А вообще самцы сбрасывают свои величественные рога каждый год. Сотрудники парка и туристы очень часто находят их на территории заповедника. Кто-то подбирает их и делает из них костяные поделки, ножи, а кто-то даже изготавливает необычные люстры.

Чтобы пообщаться с маралами как можно ближе, погладить, покормить с руки, в заповедник нужно ехать именно зимой. Дело в том, что зимой сотрудники парка подкармливают оленей. Ведрами выносят ячмень. И маралы, которые были выпущены на волю годы назад, возвращаются на территорию вольера, чтобы полакомиться угощением. Туристы всегда стараются присутствовать при кормлении. Молодые олени беззлобно бодаются между собой, чтобы скорее подобраться к кормушкам. Иногда даже осторожно пихают смотрителей парка, как бы поторапливая их, и выхватывают ведра с крупой из рук.

Маленьким туристам больше всего нравится кормить оленят. Молодняк ест зерно прямо с рук. Олени без боязни подпускают к себе детей, мягкими губами осторожно берут корм из протянутых ладошек. Но вот нужно знать, чем кормить маралов. Хлеб им давать запрещается, поскольку такая пища крайне вредна для желудков животных. Зато можно кормить морковью или нарезанными на кусочки яблоками. Оленята любят похрустеть морковкой. Так что везите с собой этот корнеплод.

Серьезный зверь

Фото: Zakon.kz

Сейчас новыми звездами парка стали бизоны. В 2020 году в заповедник завезли 10 бизонов, а в этом году они дали первый приплод. Молодые бизонята вызывают восторг у детей. С ними также можно пообщаться вблизи. Смотрители раскладывают сено прямо на снегу. Пока бизоны едят, на них можно посмотреть.





Выглядят эти животные грозно. Если маленьких бизонят туристы рискуют погладить по жесткой шерстке, то к взрослым, крупным самцам, подходят с опаской. Такой грозный вид им придает длинная густая шерсть, крепкое телосложение и рога. Весить бизоны могут несколько сотен килограммов.

Бизонов действительно нужно уважать. Если их раздразнить, человеку может не поздоровиться. Поэтому смотрители просят туристов уважать животных, и не только бизонов, которые здесь живут.

Фото: Zakon.kz



Что еще интересного есть в этих местах

Помимо маралов и бизонов, в национальном парке также обитают вымирающие и занесенные в Красную книгу архары. Архаров в заповеднике увидеть гораздо сложнее. И держатся они особняком. Успевают быстро скрыться в скалах, услышав приближение человека.

Фото: Zakon.kz

Также здесь водятся косули, волки и лисы, лоси и кабаны, зайцы и хори. Множество птиц, в том числе и краснокнижных: соколы, беркуты, куропатки.

Фото: Zakon.kz



Место притяжения для любителей экотуризма – это озера Ажбай и Бозайгыр. Здесь разрешена круглогодичная рыбалка. Вода солоноватая, берега песчано-каменистые, заросшие тростником. В водах озер можно встретить серебряного карася, карпа и сазана.

Фото: Zakon.kz



Еще одно известное место отдыха в Белодымовском туристическом маршруте – это урочище Қара-Ағаш. В урочище произрастает реликтовая черная ольха, занесенная в Красную книгу. Этот древний вид деревьев особо охраняют наряду с краснокнижными животными. В этом урочище протекает одноименный родник. Его воды местные считают целебными. Вода в нем кристально чистая и не замерзает даже в лютые морозы.

Фото: Zakon.kz



Здесь же располагается самая высокая точка заповедника – гора Акдым, достигающая 901 метра над уровнем моря. Туристы катаются здесь на лыжах, устраивают восхождения, занимаются скандинавской ходьбой.

Фото: Zakon.kz



В Ерментауском районе Акмолинской области располагается вторая часть заповедника. Она так и называется – "Ерментауская". Она находится всего в 140 километрах от столицы. Здесь экскурсоводы разработали такие маршруты, как "Тоғыз шошақ", "Қарағайлы", конный маршрут "Жүз бұлақ өлкесі".

Главной достопримечательностью маршрута "Тоғыз шошақ" являются выходы матрацевидных гранитов (скальные горы), образующие красивый экзотический ландшафт. Именно за их причудливые формы заповедник и получил свое название – "Буйратау", что в переводе с казахского означает "кудрявые горы". Места там и вправду очень живописные.

"Ерментауское отделение славится петрофитными скалами. Здесь природа очень схожа с Боровым и Баянаулом. Там есть сосновый бор. На эти скалы смотришь и видишь различные очертания. У кого какая фантазия! Как в Баянале есть скала, похожая на голову Бабы-яги. У нас тоже есть такие камни", – рассказывает инженер по реакреации и туризму национального парка Лилия Конысова.

Маршрут "Карагайлы" славится тем, что его территория проходит рядом с найденным древним курганом, захоронением эпохи бронзы. Помимо отдыха на природе, туристы смогут окунуться и в историю этого захоронения.

"В кургане нашли могилу 12-летнего мальчика. Когда делали раскопки, выяснили, что он был захоронен с элементами шаманизма. В могилу мальчику положили лампу. По мнению ученых, лампа была ему нужна, чтобы в загробном мире было светло. Также лежали уздечка его любимой лошади и различная утварь", – говорит Лилия Конысова.

Фото: Zakon.kz



Туристский конный маршрут "Жүз бұлақ өлкесі" проходит через село Алғабас, урочище Қорабай и родник "Әулие-бұлақ".

О роднике "Әулие-бұлақ" старожилы рассказывают красивую легенду.

"Давным-давно жил в этих местах охотник. Каждый день он ходил на охоту, чтобы прокормить свою семью. Однажды он подстрелил зверя. Когда зверь пытался убежать от охотника, он случайно упал в этот родник. Все раны зверя тут же зажили и он смог убежать. Так охотник узнал об исцеляющей силе родника. До сих пор люди верят, что в роднике вода целебная. Многие приезжают, делают омовение и набирают священную воду. Люди говорят, что эта вода омолаживает и лечит желудок", – говорит Лилия Конысова.

Этот родник местные считают священным, а его воды –целебными. Многие туристы даже зимой специально едут к роднику, чтобы набрать святой воды.

При въезде на территорию национального парка стоят пункты КПП. Один КПП в "Белодымовском" филиале и два – в "Ерментауском". На КПП круглосуточно дежурят государственные инспекторы. Плата за проезд согласно 591 статье Налогового кодекса составляет 0, 1 МРП с человека за сутки.

Автор статьи: Ева Гоцкая